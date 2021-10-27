اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 08:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس شخص 4 أيام لتعديه على موظف وحيازته سلاح نارى بقنا

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 07:47 م
حبس شخص 4 أيام لتعديه على موظف وحيازته سلاح نارى بقنا حبس -أرشيفية
قنا - صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت النيابة العامة بنجع حمادى، حبس متهم بالتعدى على موظف وحيازة سلاح 4 أيام على ذمة التحقيقات. 
 
وبداية الواقعة جاءت بالتحفظ على شخص يدعى أحمد.م.ع حاول دخول مدرسة العلم والإيمان، بحوزته سلاح  ناري، بسبب أن "زمزمية"  نجل شقيقته تم تهشيمها داخل المدرسة، فى خلاف يينه وبين آخر، فدخل خاله المدرسة، بحوزته سلاح نارى.
 
وكشفت التحريات أن الشخص هو خال أحد التلاميذ فى الصف الثاني الابتدائي بمدرسة العلم والايمان، نشبت بين التليميذ وزملائه مشاجرة،  دخل على اثرها خاله بسلاح ناري المدرسة، مما أسفر عن نشوب مشادات بينه وبين المعلمين، وطلبوا الشرطة ، وتم التحفظ على المتهم وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

اخبار محافظة قنا

اخبار مصر

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة