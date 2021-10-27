حبس شخص 4 أيام لتعديه على موظف وحيازته سلاح نارى بقنا

قنا - صابر سعيد

قررت النيابة العامة بنجع حمادى، حبس متهم بالتعدى على موظف وحيازة سلاح 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبداية الواقعة جاءت بالتحفظ على شخص يدعى أحمد.م.ع حاول دخول مدرسة العلم والإيمان، بحوزته سلاح ناري، بسبب أن "زمزمية" نجل شقيقته تم تهشيمها داخل المدرسة، فى خلاف يينه وبين آخر، فدخل خاله المدرسة، بحوزته سلاح نارى.

وكشفت التحريات أن الشخص هو خال أحد التلاميذ فى الصف الثاني الابتدائي بمدرسة العلم والايمان، نشبت بين التليميذ وزملائه مشاجرة، دخل على اثرها خاله بسلاح ناري المدرسة، مما أسفر عن نشوب مشادات بينه وبين المعلمين، وطلبوا الشرطة ، وتم التحفظ على المتهم وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.