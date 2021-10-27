الموز هيساعدك في الدايت وفقدان الوزن ويحافظ على صحة قلبك

كتبت هند عادل

يعتبر الموز مغذيًا للغاية بسبب احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم والألياف، ويساعد البوتاسيوم على موازنة مستويات الصوديوم في الجسم، مما ينظم ضغط الدم، وقد يساعد تناول الموز في إنقاص الوزن لأنه يشعرك بالشبع لفترة أطول، وفقا لتقرير لموقع insider.

فوائد صحية لتناول الموز



الموز مغذي للغاية، توفر موزة واحدة متوسطة الحجم 110 سعرات حرارية بدون دهون. كما يوفر البروتين: 1 جرام، الكربوهيدرات: 28 جرام، السكريات: 15 جرام (طبيعي)، الألياف: 3 جرام، بوتاسيوم: 450 ملجم، مغنيسيوم: 32 ملجم، فيتامين ج: 10.3 ملج، فيتامين ب 6: 0.4 ملج.

يشتهر الموز بمحتواه من البوتاسيوم، ولكن هناك فيتامينات ومعادن أخرى تستحق بعض الاهتمام أيضًا. يوفر الموز مصدرًا مهمًا لـ B6 والألياف ، والتي تلعب أدوارًا حيوية في الوظائف الهامة للجسم مثل تقليل الكوليسترول وتحقيق التوازن الحالة المزاجية.

يساعد الموز في تنظيم نسبة السكر في الدم



قد يساعد الموز ، الذي يحتوي على البكتين والنشا المقاوم ، على خفض نسبة السكر في الدم لأن هذه الألياف القابلة للذوبان تعمل بالتنسيق مع بعضها البعض عن طريق زيادة الإحساس بالشبع، ومنع الإفراط في تناول الطعام، وإبطاء معدل الهضم.

يدعم الموز صحة القلب



يمكن أن يساعد البوتاسيوم أيضًا في موازنة مستويات الصوديوم، البوتاسيوم ، الذي يراقب السوائل داخل الخلايا ، له علاقة دفع وسحب مع الصوديوم، الذي يتحكم في السائل خارج الخلايا يعني النقص الشديد في البوتاسيوم والكثير من الصوديوم زيادة السوائل وزيادة حجم الدم في مجرى الدم يؤدي هذا إلى زيادة ضغط الدم مع زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

يساعد الموز في إنقاص الوزن



يعتبر الموز الأخضر أفضل لهذا لأنه عندما ينضج الموز ، أو يتقدم في العمر ، فإنه يفقد البكتين أيضا ، كلما كان الموز أكثر اخضرارا ، كلما احتوى على نشا أكثر مقاومة، عندما تأكله بنظام غذائي متوازن ، فإن الكربوهيدرات تساعدك على إنتاج المزيد من السيروتونين مما يساعد على تنظيم التمثيل الغذائي ومستويات الطاقة ضع في اعتبارك أن الموز الأخضر يحتوي على نسبة عالية من الألياف ويمكن أن يسبب الغازات والانتفاخ والإمساك.