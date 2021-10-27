القبض على فتاة وعاطلين لاستدراجهم شابين وسرقتهما فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على فتاة وعاطلين، لاتهامهم باستدراج شابين وسرقتهما بالإكراه في بولاق الدكرور، بعد إيهام الفتاة للمجني عليهما بقضاء سهرة معها.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من شابين، أفادا فيه بتعرضهما للسرقة بالإكراه على يد فتاة وعاطلين، وذكرا أن المتهمة استدرجتهما بحجة قضاء سهرة معها، ثم استعانت بالمتهمين، وهددوهما واستولوا على متعلقاتهما.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.