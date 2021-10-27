القبض على شخصين لسرقتهما مبلغا ماليا من داخل سيارة بمنشأة ناصر

كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بمنشأة ناصر، وضبط مرتكبى الواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين باكتشافه كسر بالزجاج الأمامى الأيمن للسيارة الخاصة به، وسرقة مبلغ خاص بالشركة محل عمله من داخل السيارة، حال تواجده بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مقيدة بإسم (أحد المواطنين- مقيم محافظة الجيزة)، بمناقشته قرر بقيامه ببيع السيارة المشار إليها لأحد لأشخاص (سائق - مقيم بمحافظة القليوبية "له معلومات جنائية")، وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عامل بمركز لصيانة سيارات - مقيم بمحافظة القليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهما مبلغ مالى ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهم الواقعة "بأسلوب التتبع وكسر الزجاج" ، وأقر الثانى بأنه نظراً لعمله بالمنطقة محل سكن المجنى عليه ومشاهدة الأخير حال قيامه بوضع المبلغ المالى المستولى عليه داخل السيارة ملكه ، إختمرت فى ذهنه فكرة سرقته وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهم الأول ، وقاما بتتبعه حتى وصوله للمنطقة بمحل البلاغ ولدى قيام المجنى عليه بترك السيارة قاما بكسر الزجاج واستوليا على المبلغ ، ولاذا بالفرار وأضاف الأول بإنفاقه المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.