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الرئيس السيسي يعرب عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية بين مصر ورومانيا

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 11:49 ص
الرئيس السيسي يعرب عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية بين مصر ورومانيا الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحتفل هذا العام بمرور 115 عاما على ذكرى تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا الصديقين.

 

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروماني، كلاوس يوهانيس، بقصر الاتحادية اليوم الأربعاء، أعرب عن اعتزازى بالعلاقات التاريخية الممتدة، بين مصر ورمانيا الدولة التى شرفت بزيارتها فى 2019 فى اول زيارة لرئيس مصرى منذ 15 عاما، بما يؤكد حرصنا على دفع وتطوير العلاقات سواء على المستوى الحكومى او الرسمي او على المستوى الشعبي، اللذين تربطهما اواسر وثيقة تمتد على مدار العقود الماضية بما أثر بالايجاب على المجتمعين المصري والروماني.


السيسي

الرئيس السيسي

قصر الاتحادية

الرئيس الروماني

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