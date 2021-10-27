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الرئيس السيسى للطفل المعجزة: أنت معاك البركة كلها.. ومحتاجين نهتم باللغة العربية

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 11:37 م
الرئيس السيسى للطفل المعجزة: أنت معاك البركة كلها.. ومحتاجين نهتم باللغة العربية مداخلة الرئيس السيسي
رامى محيى الدين

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للطفل أحمد تامر "الطفل المعجزة"، الذى حفظ القرآن الكريم: "ربنا يحميك من كل شر وسوء"، وهنأ الرئيس خلال مداخلة هاتفية، الإعلامى شريف عامر، مشيرًا إلى التنوع الكبير فى القضايا التي يناقشها برنامج يحدث في مصر.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلة مع برنامج يحدث في مصر: "بقولك يا أحمد بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يوفقك وبهنى والدك ووالدتك أنت عارف أنت حافظ أيه؟ أنت حافظ أعز كلام وأفضل كلام، وأطيب كلام البركة كلها معاك.. الحفظ جميل ومهم لكن الفهم كمان مهم، إحنا صحيح محتاجين نهتم باللغة العربية وحفظ القرآن وتنظيم أوقات أولادنا، وعاوز كل أسرة تكون منتبهة لأبنائها ومش مهم تكون الحافظة بتاعتهم زى أحمد، وممكن تكون أنشطة أخرى، ولو اهتمينا بالملكات دى هنلاقى النبت بتاعنا بيكبر".

 


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