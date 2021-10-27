اليوم السابع
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التصريح بدفن جثة سائق لقى مصرعه فى حادث تصادم ميكروباص بكرداسة

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 11:31 ص
التصريح بدفن جثة سائق لقى مصرعه فى حادث تصادم ميكروباص بكرداسة حادث تصادم - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة سائق توك توك لقى مصرعه فى حادث تصادم سيارة ميكروباص، صباح اليوم، الأربعاء، في كرداسة، بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بطريق ناهيا في كرداسة صباح اليوم الأربعاء.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين وقوع حادث التصادم بين توك توك وسيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع سائق التوك توك.

تم نقل الضحية إلى ثلاجة المستشفى العام، والتحفظ على قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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