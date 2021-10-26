قطع المياه عن الباجور وسرس الليان بالمنوفية من الـ7 صباحا حتى الثالثة عصرا

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه اليوم الثلاثاء 26-10-2021م عن مدينة الباجور ومدينة سرس الليان وتجمع قروي الحامول من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 3 عصرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وتهيب الشركة، بالمواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

وقال الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إنه إيماناً من الشركة بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير العنصر البشرى، وتماشياً مع سياسة الدولة في التوجه إلى التحول الرقمي نفذت الإدارة العامة للتدريب برامج تدريبية مختلفة، ضمن خطة الاحتياجات التدريبية الإقليمية الموحدة والمعتمدة من الشركة القابضة.

وأوضح، أن الفترة التدريبية من 3-10 حتى 6-10-2021 شهدت تنفيذ دورة المسار الوظيفي عن أجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات للتعرف على أجهزة قياس المؤشرات الكهربية وأجهزة قياس الخواص الفيزيائية والتعرف على مصادر وخصائص المياه والدورة الهيدرولوجية للمياه والخصائص الطبيعية والكيماوية والبيولوجية والاشتراطات الصحية للمياه وانواع المحطات وطرق التنقية وانواع المحابس وايضا التعرف على أنواع المواسير واقطارها.

وأشار، إلى أنه تم تنفيذ تدريب على قاعدة بيانات موحده CMS عملا بتوجيهات الشركة القابضة لتدريب موظفي الخط الساخن بالأفرع على تلقي البلاغ والابلاغ والمتابعة والإفادة في حينه. ورفع من كفاءة الموظفين تماشيا مع خطة الدولة ضمن خطة الشباك الواحد وتطوير العمل الوظيفي والتعريف بالمهام لتسهيل القيام بها وتفعيل دور الموظفين بالأفرع بتلقي البلاغات والتسجيل الفوري على قاعدة البيانات الموحدة CMS

وأضاف، يستمر مركز التدريب في تقديم دورات في مختلف التخصصات من أجل الارتقاء بالمستوى المهني والتي شملت تنفيذ دورة تدريبية عن معرفه اساسيات المعالجة ومكونات المحطة والتعرف على مراحل تنقية المياه وكذلك دورة تدريبيه عن تطهير شبكات الصرف الصحي وانواع المواسير والقطع الخاصة للتعرف على انواع المواسير والفرق بين خطوط الطرد وخطوط الانحدار وانواع الصمامات والغرض من استخدامها وانواع المعدات المستخدمة في تطهير الشبكات.