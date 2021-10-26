ضبط صاحب مكتب مقاولات بحوزته بندقية خرطوش بالقطامية

كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

تمكنت قوة أمنية من مباحث إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مكتب مقاولات، مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزته بندقية خرطوش، عدد من الطلقات، كمية من مخدر الأفيون، هاتف محمول، وذلك حال استقلاله سيارة بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة القطامية.

بمواجهته اعترف بحيازته للسلاح والطلقات بقصد الإتجار، والمواد المخدرة بقصد التعاطى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط متجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المُرخصة.