سلاما يا سودان.. عبد الفتاح البرهان يعلن رؤية وطنية لتصحيح المسار.. إنفوجراف

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

‏أكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن القوات المسلحة لن تسمح لأى حزب يتبنى إيديولوجيا عقائدية بالسيطرة على السودان.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، بالخرطوم، ونقلته فضائية إكسترا نيوز الاخبارية، تعهدنا للمجتمع الدولي أننا سنقوم بحماية عملية الانتقال في السودان.

وتأتى كلمة البرهان بعد يوما من قرارات اتخذها القائد العام للقوات المسلحة السودانية، فى مقدمتها حل المجلس السيادى والحكومة واعلان حالة الطوارئ.



سلاما يا سودان البرهان يعلن رؤية وطنية لتصحيح المسار

ونستعرض فى هذا الإنفوجراف، أبرز تصريحات الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان:

لن نسمح لأى حزب ذى أيديولوجيا عقائدية بالسيطرة على السودان

تعهدنا للمجتمع الدولى بحماية عملية الانتقال الديمقراطى

قانون الطوارئ لا يُقصد منه تهديد الحريات السياسية والشخصية

تشكيل مجلس سيادة وحكومة كفاءات والبرلمان من شباب الثورة

رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ضيف فى منزلى حفاظا على سلامته

نريد بناء دولة المواطنة والقوات المسلحة ترغب فى التفرغ لحماية البلاد

القرارات لإعادة البريق للثورة ولن نتدخل فى تشكيل هياكل العدالة

عالجنا أزمات عجزت عنها الحكومة والانقسام كان يهدد أمن البلد

المحاصصة سببت تشظيا وتنازلنا لتحقيق أمنيات الشعب فى حكومة مدنية

مجموعة من قوى الحرية والتغيير استفردت بالمشهد على حساب القوى الأخرى