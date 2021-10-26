اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 09:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بالأسماء.. قائمة المعينين الجدد بالنيابة الإدارية دفعة 2014

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 09:40 م
بالأسماء.. قائمة المعينين الجدد بالنيابة الإدارية دفعة 2014 النيابة الإدارية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر القائمة الكاملة لأسماء الأعضاء الجدد بهيئة النيابة الإدارية، الذين تم تعيينهم بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتاريخ 23 أكتوبر 2021، من دفعة 2014.

وكان صدر أمس الإثنين الموافق 25 أكتوبر 2021 القرار الجمهوري رقم 497 لسنة 2021، بتعيين عدد 359 معاون نيابة إدارية، من خريجي دفعة 2014 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 أغسطس 2021، وكانت الجريدة الرسمية نشرت القرار فى العدد 42 تابع لسنة 2021.

5555555
أسماء المعينين الجدد بالنيابة الإدارية
 
6666666
أسماء المعينين الجدد بالنيابة الإدارية
 
777777
أسماء المعينين الجدد بالنيابة الإدارية
 
888888
أسماء المعينين الجدد بالنيابة الإدارية
 
9999999
أسماء المعينين الجدد بالنيابة الإدارية
 
000000
أسماء المعينين الجدد بالنيابة الإدارية

 


النيابة الإدارية

القائمة الكاملة

معاون نيابة

دفعة جديدة

قرار رئاسى

أخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة