اليوم السابع
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القبض على سيدتين وعاطل لبيعهم مواد مخدرة بالسلام

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 12:30 م
القبض على سيدتين وعاطل لبيعهم مواد مخدرة بالسلام متهمين - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على سيدتين ونجل أحدهما لبيعهم مواد مخدرة في منطقة السلام ، وحرر محضر بالواقعة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سيدتين ونجل إحداهما، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم ) حال تواجدهم بالمنطقة سكنهم ، وبحوزتهم (كمية من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 


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