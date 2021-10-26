اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 11:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يصدق على قانون الموارد المائية والرى

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 10:55 ص
الرئيس السيسى يصدق على قانون الموارد المائية والرى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية.
 
يأتى القانون- الذي وافق عليه مجلس النواب- فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها، والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.
 
ويمثل القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات).
 

 


السيسي

السيسى

الرئيس السيسي

اخبار السيسي

عبد الفتاح السيسي

مجلس النواب

الري

قانون الري الجديد

الموارد المائية

الجريدة الرسمية

عاجل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد: نمضى بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. يؤكد: مصر باتت بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 08:48 م

الرئيس السيسي يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 08:12 م

قراران جمهوريان بشأن ميناء العريش وإقامة منطقة لوجيستية بالإسكندرية

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 12:02 م

الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية بعد قليل

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 09:38 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة