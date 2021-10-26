اليوم السابع
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التعليم: الفئات المقرر إعفائها من المصروفات الدراسية من حقها استلام الكتب

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 01:00 ص
التعليم: الفئات المقرر إعفائها من المصروفات الدراسية من حقها استلام الكتب طلاب المدارس ـ أرشيفية

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الفئات التى تقرر إعفائها من المصروفات الدراسية من حقها استلام الكتب الدراسية.

وحددت الوزارة، الفئات التى تم إعفائها من المصروفات أبناء شهداء ثورة 25 يناير وطلاب مدارس مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد  في محافظة البحر الأحمر و الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية أبناء المرأة المعيلة والمطلقة ومهجورة العائل الطلاب يتامى الأب.

وتابعت الوزارة، يسلم أيضا الكتب المدرسية دون مقابل أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات التي تدل على ذلك ومدارس شمال سيناء والطلاب أبناء الأسر التي تحصل على المعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثاً بعد إجراء بحث اجتماعي يثبت أنهم غير قادرين وبدون دخل ثابت وطلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس التعليم المجتمعي والمدارس الصديقة للأطفال، والمدارس الصديقة للفتيات، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس  وأبناء شهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية.




 


التربية التعليم

الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية

تسليم الكتب الدراسية

شهداء ابناء ثورة 25 يناير

اخبار مصر

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