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البابا تواضروس الثانى يستقبل منسق الأمم المتحدة فى مصر ومجموعة سفراء أجانب

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 04:25 م
البابا تواضروس الثانى يستقبل منسق الأمم المتحدة فى مصر ومجموعة سفراء أجانب البابا تواضروس الثانى يستقبل منسقة الأمم المتحدة
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الثلاثاء، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا التي حضرت للتعارف على قداسة البابا.

وأعربت المسؤولة الأممية عن تقدير  الأمم المتحدة للدور العظيم الذي يقوم به قداسته في سبيل حفظ السلام والتسامح والقيادة الفعالة في الحوار بين الأديان.

ومن جانبه، أستقبل قداسته أيضا فرانك هارتمان سفير ألمانيا الاتحادية فى مصر، الذى حضر للتعارف عقب بدء عمله سفيرًا لبلاده فى القاهرة.

 وأكد السفير الضيف خلال اللقاء على الروابط القوية التى تتميز بها العلاقات  بين مصر وألمانيا، كما أعرب عن اهتمام بلاده بدعم الدول للنهوض بالتعليم.

وأستقبل أيضا خالد أنيس سفير مصر الجديد في مالطا، حيث أكد السفير خلال اللقاء على اهتمامه بشؤون الكنيسة القبطية في مالطا.

وأستقبل قداسته أيضا إدوين ريفيرو كيسبرت سفير دولة بوليفيا في مصر، وزار السفير المقر البابوى للتعرف قداسة البابا ودعاه خلال اللقاء لزيارة بوليفيا..

البابا تواضروس الثانى مع منسقة الأمم المتحدة
البابا تواضروس الثانى مع منسقة الأمم المتحدة

 

البابا تواضروس يستقبلمنسقة الأمم المتحدة
البابا تواضروس يستقبلمنسقة الأمم المتحدة

 

جانب من لقاء السفير الألمانى
جانب من لقاء السفير الألمانى

 

لقاء السفير الألمانى
لقاء السفير الألمانى

 

منسقة الأمم المتحدة مع قداسة البابا تواضروس الثانى
منسقة الأمم المتحدة مع قداسة البابا تواضروس الثانى
 
 
البابا تواضروس وسفير بوليفيا
البابا تواضروس وسفير بوليفيا
 
 
البابا تواضروس وسفير مصر فى مالطة
البابا تواضروس وسفير مصر فى مالطة
 
 
زيارة سفير بوليفيا فى مصر
زيارة سفير بوليفيا فى مصر

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الأمم المتحده

منسق الأمم المتحده

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