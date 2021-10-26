استمرار فتح باب القبول المباشر بالجامعات الخاصة حتى 31 أكتوبر

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ، استمرار فتح باب القبول المباشر بالجامعات الخاصة من خلال تقدم الطلاب مباشرة للجامعة حتى يوم 31 أكتوبر الجارى، مؤكدا أنه لن يتم تسجيل أى طالب بعد هذا التاريخ.

وأضاف الدكتور الغر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه بعد 31 / 10 / 2021، سيكون أمام الجامعات فترة أسبوعين تنتهى فى 15 نوفمبر لتوريد أسماء كل الطلاب الذين تم قبولهم فى الكليات وسيتم تقديمهم فى صورة كشفين الأول يضم أسماء الطلاب الذين تم قبولهم عن نظام التنسيق والقبول الإلكترونى الموحد والكشف الثانى يضم الطلاب المقبولين قبول مباشر وذلك لتقييم تجربة القبول المباشر.

وتابع أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أن أي طالب سيتم قبوله بعد 31 أكتوبر أو أي طالب سيرد اسمه بعد 15 نوفمبر لن يتم تسجيله وبعد هذا التاريخ سيكون لدينا الصورة واضحة تماما بأعداد الطلاب كاملا ، وكان تقديرنا قبل ذلك أن لدينا نقص فى أعداد المقبولين مقارنة بالعام الماضى، ونعمل الآن على معرفة ما تم تعويضه من نسبة القبول المباشر بالجامعات.