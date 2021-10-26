أمطار تمتد للوجه البحرى.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 إلى الأحد المقبل، حيث يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة والأجواء الخريفية على جميع الأنحاء.



وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى: - يسود معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، مائل للحرارة على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة على كافة الأنحاء.

- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة مما يساعد على انخفاض درجات الحرارة نهارا.

- شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة اليوم الثلاثاء على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .

- فرص أمطار خفيفة الأربعاء على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة

- فرص أمطار خفيفة الخميس على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة