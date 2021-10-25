اليوم السابع
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وسائل إعلام سودانية: كلمة مرتقبة لرئيس مجلس السيادة السودانى

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 08:47 ص
وسائل إعلام سودانية: كلمة مرتقبة لرئيس مجلس السيادة السودانى عبد الفتاح البرهان
كتب محمد عبد العظيم

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أكدت وسائل إعلام سودانية، أنه من المقرر أن يلقى الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية كلمة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "إكسترا نيوز".

وقال مصدر من الجيش السودانى، إن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، سيتشاور مع السياسيين لتنفيذ التحول الديمقراطى، مشيرا أن سلسلة اعتقالات تستهدف من يعرقلون تنفيذ الوثيقة الدستورية.

وأضاف مصدر من الجيش السودانى وفقا لما ذكرته "إكسترا نيوز"، أن ما يحدث الآن تحرك لتصحيح المسار الديمقراطى، وأن التحرك يستهدف من يعرقلون التحرك.


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