وزارة الصحة تعلن تسجيل 15 محافظة "صفر انتظار" لرسائل تلقى لقاح كورونا

كشف المهندس أيسم صلاح الدين، مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، أن قوائم الانتظار للحصول على لقاح كورونا عبر التسجيل المسبق بالموقع المخصص لذلك؛ قد انتهت تمامًا فى 15 محافظة، مضيفًا: "لدينا 15 محافظة وصلت إلى صفر انتظار لرسائل تلقى اللقاح".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، أن محافظة الإسكندرية من المحافظات التى انتهت بها قوائم الانتظار، وهناك مناطق بالقاهرة مثل مدينة نصر والقاهرة الجديدة والتجمع والمهندسين والدقى والعمرانية وشبرا والأزبكية وجرء فى المعادي.

وذكر أن عدد المواطنين الذين تم تسجيلهم على موقع الحصول على اللقاحات بلغ 23 مليون مواطن، و95 % من هؤلاء المسجلين تلقوا الرسائل لتلقى اللقاح، مشددًا على أن وزارة الصحة تستهدف تطعيم 70 مليون مواطن خلال الفترة المقبلة للوصول إلى المناعة المجتمعية.

وواصل: "لدينا مجموعات مراقبة ضمن مراكز خدمة المواطنين بمديريات الشؤون الصحية من شأنها حل مشكلات المواطنين المرتبطة بتلقى اللقاح".