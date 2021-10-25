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مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالواحات البحرية بالجيزة

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 09:34 ص
مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالواحات البحرية بالجيزة حادث تصادم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شابين مصرعهما وأصيب 3 أشخاص آخرين، في حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ربع نقل في الواحات البحرية بالجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بمنطقة الواحات البحرية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين اصطدام دراجة بخارية يستقلها شابين، بسيارة ربع نقل يستقلها 3 أشخاص، مما أسفر عن مصرع الشابين، وإصابة مستقلي السيارة.
 
تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
 

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