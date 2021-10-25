محافظة القاهرة تنتهى من إخلاء مسار محور عدلى منصور

كتب سيد الخلفاوى

أعلن المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، انتهاء أعمال إزالات التعارضات بمسار محور عدلى منصور "مسطرد"، وتعويض السكان، وذلك بطول 16 كم، والذى يخدم سكان أحياء النزهة والسلام والمرج وعين شمس والمطرية والجارى تنفيذه بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن إجمالى التعويضات التي تم صرفها للسكان 248 مليون جنيه لـ 1125 أسرة، وأن ما تم إزالته من عقارات بلغ 159 عقارا بشارع المشروع بالمطرية، مشيرا إلى أن ما تم صرفه من تعويضات تعادل أسعار المنطقة بحيث يستطيع المواطن شراء وحدة سكنية مماثلة بنفس المنطقة .

وأوضح صابر، أن محور عدلى منصور الذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمنطقة النزهة وحى السلام وعين شمس والمطرية يربط تلك المناطق بطريق شبرا بنها الحر كما يمر المحور بالنزهة ، والسلام ، وعين شمس وينتهى بميدان رنين بالمطرية بطول 16 كيلو متر ، ومن المنتظر أن يحدث المحور بعد انتهائه انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق .

يذكر أن محافظة القاهرة وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد تقوم بمقتضاه الهيئة القومية للبريد بصرف التعويضات المقدمة من محافظة القاهرة للمواطنين نتيجة تنفيذ عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة القاهرة.