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طقس الغد معتدل على أغلب الأنحاء وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 27

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 02:02 م
طقس الغد معتدل على أغلب الأنحاء وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 27 حالة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الثلاثاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة.


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