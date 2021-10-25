ضبط عاطلين بحوزتهما سلاح جرينوف و348 طلقة متنوعة داخل سيارة بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

نجح رجال الشرطة بمديرية أمن الأقصر، في ضبط متهمين بحوزتهما سلاح جرينوف و98 طلقة جرينوف و250 طلقة سلاح آلي بكمين على طريق أسوان الصحراوي، فتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر، إخطارًا يفيد بتمكن ضابط بإدارة مرور الأقصر والمعين لرئاسة كمين مروري متحرك صحراوي أسوان، من ضبط كلا من (م . ع) 35 سنة عاطل مقيم بأسوان، و(ع .م) 43 سنة عاطل مقيم بأسوان، وذلك أثناء استقلالهما السيارة رقم (ه ج ص - 6782) ملاكي مرور سوهاج، ملك (ع. أ) مقيم بسوهاج، وبحوزتهما عدد 1 سلاح جرينوف (م ط)، وعدد 98 من طلقات سلاح الجرينوف، وأيضا 250 من طلقات سلاح آلي كان بحوزتهما بالسيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.