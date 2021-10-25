ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء فى القاهرة بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، بتهمة التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخليةبقيام (مدير إحدى شركات النقل وشحن البضائع - مقيم بمحافظة القاهرة)، بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالاشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول، والذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" وإرسالها للمذكور عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يُعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى وأهلية العاملين المصريين العاملين بالخارج من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة متفق عليها، فضلاً عن استلامه مبالغ مالية من بعض التجار والمستوردين راغبى تحويل أموال خارج البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة، لإتمام صفقاتهم الاستيرادية، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .

وعقب تقنين بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى (3 مليون جنيه مصرى – 100ألف دولار أمريكى).