رئيس الوزراء يلتقى نظيره الفرنسى خلال زيارته باريس

كتبت هند مختار

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، نظيره الفرنسى خلال زيارته باريس.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفدًا من ممثلي الجامعة الفرنسية في مصر، التي سيتم إعادة إطلاقها قريبا، وذلك على هامش زيارته لمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي "‪MEDEF‬" بالعاصمة الفرنسية باريس، وحضر اللقاء السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى باريس.

واستعرض الوفد الفرنسي تفاصيل التصميم الهندسي لمباني الجامعة، الذي يتضمن إنشاء حرم جامعي يستخدم مصادر الطاقة النظيفة، حيث ستكون أسطح المباني مغطاة بألواح توليد الطاقة الشمسية، ليواكب جهود إدخال الطاقة النظيفة في مختلف مناحي الحياة وفي مقدمتها النظم التعليمية، حتى تكون نموذجاً يرسخ لدى الطلاب أهمية استخدامات الطاقة النظيفة في المستقبل.

وأضاف الوفد أنه بموجب قرار رئيس الجمهورية المصري لسنة 2021 الخاص بالموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة إطلاق الجامعة الفرنسية بمصر، ستقوم الوكالة الفرنسية بتقديم دعم مادي قيمته 12 مليون يورو لإعادة إطلاق الجامعة التي تأسست في عام ٢٠٠٢، وتحولت إلى جامعة أهلية غير هادفة للربح عام 2015، والتي تعد ضمن منظومة التعليم المتميز في مصر.