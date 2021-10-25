جنايات بنها تؤجل نظر قضية مقتل سائق على يد زميليه بالخانكة لـ26 ديسمبر

القليوبية: إبراهيم سالم

أجلت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، نظر قضية مقتل سائق على يد زميليه بدائرة مركز الخانكة في القليوبية، بسبب خلافات علي تحميل الركاب، لجلسة 26 ديسمبر المقبل، وذلك بناءا على طلب الدفاع.

وكا موقف الشيخ مصلح بمركز الخانكة، قد شهد قيام سائق ووالده بتمزيق جسد سائق زميلهما بـ"مطواة" فى مشاجرة بينهما، بسبب أولوية تحميل الركاب، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة العام، وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية السابق، إشارة من المستشفى بوصول "ح ع " 17 سنة سائق، جثة هامدة إثر طع فى الصدر والفخذ الأيمن.

انتقل العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية السابق، وتبين أن المتوفى تشاجر مع كل من "م ف" 21 سنة، سائق، ووالده "ف ب" فى موقف الشيخ مصلح دائرة مركز الخانكة، بسبب أولوية تحميل الركاب، فقام المتهمان بطعنه بسكين، وتم ضبط المتهمين، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأمر المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بحبس سائق ووالده مزقا جسد زميلهما فى مشاجرة نشبت بينهما بموقف الشيخ مصلح دائرة مركز الخانكة بالقلوبية، بسبب أولوية تحميل الركاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما وجهت النيابة باستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة، حتي أحالتهم للمحاكمة عن الواقعة.