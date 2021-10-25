تجربة هولندية لتدريب النحل على تحديد العينات المصابة بفيروس كورونا

كتبت إيناس البنا

نجح باحثون من هولندا، على تدريب النحل للتعرف على المنك المصاب بفيروس كورونا، بعد أن تمكنوا من تكييف النحل بسرعة للاستجابة على وجه التحديد لرائحة المنك المصابة، مما يسلط الضوء على إمكانية جعل النحل جزءًا من نظام تشخيص فيروس كورونا الأوسع.

وفي دراسة حديثة نُشرت على موقع ما قبل الطباعة bioRxiv * ونشر على موقع " medical"، أظهرت تجربة التقييم التشخيصي أن الاختبارات باستخدام النحل أثبتت أنها حساسة بنسبة 92٪.

تدريب النحل على تشخيص كورونا

اختبر الباحثون بروتوكولين تدريبين مختلفين لتقييم أداء النحل من حيث معدل التعلم والاحتفاظ بالذاكرة والدقة، و طوروا اختبارًا سريعًا غير جراحي يتم فيه اختبار نحل متعدد بشكل متوازي على نفس العينات للحصول على نتائج موثوقة.

بمساعدة البيانات التي تم الحصول عليها من تجارب التدريب ، قاموا بمحاكاة تجربة تقييم تشخيصي لحساب الفعالية المحتملة للاختبار التشخيصي، وكانت الحساسية التشخيصية للاختبار 92٪.

وفقًا للمؤلفين، قد يكون اختبار تشخيص فيروس كورونا المستند إلى نحل العسل مفيدًا بشكل خاص في المجتمعات النائية والنامية التي تفتقر إلى البنية التحتية والموارد اللازمة لطرق الاختبار السائدة.

وفقًا لنتائج الدراسة، فإن النحل لديه حساسية وخصوصية محدودة في التشخيص، حيث أظهرت الاختبارات أنه بعد 24 ساعة من التكييف، حدد 67٪ من النحل العينة المصابة بشكل صحيح (الحساسية) ، ومن ثم ، فإن الاستخدام المتوازي للعديد من النحل في نفس العينة قد يحسن الأداء التشخيصي بشكل فعال.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن نحل العسل يمكن أن يكون مفيدًا في تشخيص فيروس كورونا وربما في تشخيص الأمراض المعدية الأخرى.