تجديد حبس موظف بمكتب بريد فى المحلة 15 يوما بتهمة اختلاس أموال العملاء

الغربية: عادل ضرة

أمرت نيابة مركز المحلة بالغربية، بتجديد حبس موظف بمكتب بريد المعتمدية مركز المحلة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه باختلاس أموال من أرصدة العملاء قدرت بـ مليون و400 ألف جنيه حتي الآن.

كان عملاء المكتب قد فوجئوا باختفاء أرصدتهم من الحسابات الخاصة بهم بالمكتب، بعدما توجهوا لإجراء عمليات سحب وإيداع تبين اختفاء مبالغ كبيرة من الأرصدة الأمر الذي دفعهم لاستدعاء الشرطة وتحرير محضر بالواقعة، وتبين اختلاس أحد الموظفين بالمكتب للأرصدة وتم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة للتحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وتجديد حبسه 15 يوماً على ذمة القضية.

في الوقت الذي طالبت فيه الوحدة المحلية للقرية المواطنين عملاء مكتب البريد بسرعة التوجه للمكتب للاطمئنان على ارصدتهم وعما إذا تم اختلاس مبالغ منها من عدمه.

من ناحيه أخرى، تواصل لجنة من هيئة البريد بفحص ملفات العملاء، وتبين ما امكن حصره من مبالغ حتي الآن مليون و400 ألف جنيه وتواصل اللجنة عملها لتحديد حجم المبالغ التي تم سرقتها من حسابات العملاء.