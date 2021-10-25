اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 أكتوبر 2021 06:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الهجرة تعلن فتح غرفة عمليات لمتابعة المصريين في السودان وتلقي أي استفسارات

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 05:35 م
الهجرة تعلن فتح غرفة عمليات لمتابعة المصريين في السودان وتلقي أي استفسارات وزارة الهجرة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في استجابة عاجلة لاستفسارات المصريين بالخارج في دولة السودان الشقيق، تعرب السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إطلاق غرفة عمليات، لمتابعة المصريين بالسودان، مع تطورات الأحداث مؤخرا.

وتؤكد وزيرة الهجرة التنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية، لتيسير رجوع المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

وفي السياق ذاته، تهيب وزيرة الهجرة بالمصريين بالخارج البعد عن أي مناطق قد تشهد نزاعات أو تجمعات في الفترة المقبلة، ضمانا لسلامتهم، سائلين المولى أن يحفظ السودان الشقيق وشعبه بخير وسلام.

من ناحيته، أوضح السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن غرفة العمليات مستمرة في متابعة المصريين بالخارج، وتستقبل أي شكاوى أو استفسارات عبر البريد الإليكتروني  التالي:
Egyptiansabroad@emigration.gov.eg

وتابع عباس أنه سيتم التنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية في هذا الشأن، ومتابعة الموقف أولا بأول.
 


الهجره

وزاره الهجره

السودان

المصريين بالسودان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة