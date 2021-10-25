الموسيقات العسكرية تعزف أجمل المقطوعات الوطنية أمام الرئيس السيسي

كتب محمد عبد العظيم

قدمت الموسيقات العسكرية المصرية، جانبا من أجمل المقطوعات الوطنية والعالمية، وذلك في حفل تخريج الطلاب في الكليات والمعاهد العسكرية، والذى يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من كبار رجال الدولة.

وقام أفراد الموسيقات العسكرية بعزف الأغانى والمقطوعات في شكل متميز ومتناسق يتماشى مع حجم التدريبات والإنجازات التي وصل إليها الأفراد بالموسيقات العسكرية المصرية، ثم شكلوا شعار القوات المسلحة بحرفية عالية.

هذا فيما قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوجيه التحية لأسر وأهالى خريجين الكليات والمعاهد العسكرية الجديدة، وذلك فور دخوله مقر الاحتفال بالكلية الحربية، حيث قام الأهالى برفع الأعلام وتوجيه التحية للرئيس السيسى.

وقام الرئيس السيسى بتوجيه التحية من داخل سيارته، وذلك مرورا أمام الأهالى الذين يستعدون لحضر حفل تخريج الدفعة الجديدة من أبناء وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية.