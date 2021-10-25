الصحة العالمية تدعو لوقف الجرعات المعززة للقاح كورونا ليحصل الكل على التطعيم

أمل علام

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أن ما يصل إلى 180 ألف عامل في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم لقوا حتفهم بسبب كورونا منذ أن بدأ الوباء.

يقدر تقرير حديث من الوكالة أن ما بين 80 ألفا و180 ألف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لقوا حتفهم بسبب كورونا على مستوى العالم.



منظمة الصحة العالمية توصى بوقف الجرعات المعززة للقاح كورونا

دعا تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إلى وقف عالمي لجرعات معززة حتى يتلقى المزيد من العاملين في مجال الرعاية الصحية جرعة أولى على الأقل، مشيرًا إلى أن الوفيات بالأطقم الطبية، نتيجة التفاوت في التطعيم بين البلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض.

كما دعت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة العالم إلى حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية من الإرهاق الذي يعانون منه بسبب أعباء العمل الثقيلة،

خلص تقرير جديد إلى أن عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم الذين ماتوا بسبب كورونا أثناء الوباء قد يصل إلى 27 مرة أعلى من الأعداد الرسمية، تم ربط 6643 حالة وفاة مرتبطة بالفيروسات حول العالم بالأطباء والممرضات والموظفين الطبيين الآخرين.

لكن منظمة الصحة العالمية (WHO) تقول إن العدد الفعلي للوفيات حتى مايو 2021 من المحتمل أن يتراوح بين 80 ألف و180ألف بسبب التفاوت الكبير في معدل التطعيم بين الدول الغنية والفقيرة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية.

يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة الدول إلى بذل المزيد من الجهد لحماية الصحة العقلية للعاملين في الخطوط الأمامية، الذين يعانون من معدلات عالية من الإجهاد والقلق الناتج عن الإرهاق.

أضاف تيدروس، مدير عام منظمة الصحة العالمية إن 2 من كل 5 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم يتم تطعيمهم، مع ذلك أوضح أن هناك فجوة واسعة تُلاحظ عند مقارنة الدول الأكثر ثراءً بالدول الأفقر.

في البلدان ذات الدخل المرتفع، يتم تلقيح أكثر من 8 من كل 10عاملين في المجال الطبي، وبالمقارنة، فإن أقل من واحد من كل 10 عمال في أفريقيا يتم تطعيمهم.

وقال تيدروس: "العمود الفقري لكل نظام صحي هو القوة العاملة فيه - الأشخاص الذين يقدمون الخدمات التي نعتمد عليها في مرحلة ما من حياتنا".

"الوباء هو دليل قوي على مدى اعتمادنا على العاملين الصحيين ومدى ضعفنا جميعًا عندما يكون الأشخاص الذين يحمون صحتنا هم أنفسهم غير محميين."

وفقًا لورقة عمل حديثة صادرة عن منظمة الصحة العالمية، تم تحديد 6643 حالة وفاة من أصل 3.45 مليون حالة وفاة بسبب كورونا حول العالم بين يناير 2020 ومايو 2021 على أنهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

ومع ذلك، يقول التقرير إن عدد الوفيات العالمية من المرجح أن يكون أعلى بنسبة 60 %، مما يعني أن العدد الإجمالي لوفيات كورونا بين العاملين في مجال الرعاية الصحية.

تقدر منظمة الصحة العالمية أن ما بين 80.000 و 180.000من العاملين في مجال الرعاية الصحية ماتوا بسبب الفيروس حتى مايو 2021.

يقول المسؤولون، إن العديد من الدول الغربية لديها مخزون من جرعات لقاح كورونا، وكثير منها على وشك الانتهاء.

تحث منظمة الصحة العالمية القادة في جميع أنحاء العالم على تعديل عقودهم مع مصنعي اللقاحات حتى يتمكنوا من إرسال جرعاتهم الزائدة إلى البلدان الفقيرة.

وقال، إن البلدان ذات الدخل المرتفع قد أعطت نصف عدد الجرعات المعززة مثل العدد الإجمالي للجرعات التي تم إعطاؤها في البلدان منخفضة الدخل.

بعد مرور أكثر من 10 أشهر على الموافقة على اللقاحات الأولى، فإن حقيقة أن الملايين من العاملين في مجال الرعاية الصحية لم يتم تطعيمهم حتى الآن هي بمثابة اتهام للدول والشركات التي تتحكم في الإمداد العالمي للقاحات.

كما تدعو منظمة الصحة العالمية البلدان إلى معالجة الإرهاق والتوتر الذي يواجهه العاملون في مجال الرعاية الصحية من نقص في الموظفين وزيادة اعداد المرضى، مما يضطر إلى العمل لساعات طويلة واستقبال العديد من المرضى في وقت واحد.

وقالت الوكالة في بيان "من الضروري أن يحصل العاملون في مجال الصحة والرعاية على الحماية الكافية ليتمكنوا من أداء وظائفهم بأمان".

علاوة على ذلك، فهم بحاجة إلى فرص عمل ورواتب منتظمة والمساواة بين الجنسين والأجور والتعليم الجيد والتطوير المهني المستمر وفرص العمل والحماية الاجتماعية والاعتراف الفعال بحقوقهم.