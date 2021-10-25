السجن 5 سنوات لفنى بـ"كهرباء كفر الشيخ" بتهمة الاستيلاء على كابلات ومعدات

كفر الشيخ - محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد أبوغنيم، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مصطفى محمد درويش، ومحمد عبدالله عبدالكريم، وعمرو محمد الششتاوي، وسكرتارية مجدي غانم، حضوريًا بمعاقبة فني جهد متوسط بهندسة كهرباء سيدى سالم، بالسجن 5 سنوات، ورد مبلغ 386 ألفا و236 جنيهًا، لاتهامه بالاستيلاء على كابلات ومعدات كهربائية مملوكة لجهة عمله، في أحداث القضية رقم 525 لسنة 2020، والمقيدة برقم 21 لسنة 2020، كلي كفر الشيخ.

وقررت المحكمة في نفس الحكم بتغريم المتهم مبلغ يعادل نفس المبلغ الملزم برده، والعزل من الوظيفة لمدة 3 سنوات تبدأ بنهاية تنفيذ العقوبة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

تعود التفاصيل إلى يوم 23 سبتمبر 2019، في نطاق مدينة سيدي سالم، عندما استولى "أ.ا.ح.س"، 46سنة، فني جهد متوسط بهندسة كهرباء سيدى سالم، على 3كابلات كهربائية مملوكة لجهة عمله المذكورة بقيمة 386 الف، و236 جنيهًا.