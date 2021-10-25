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الرئيس السيسي يمنح أوائل الخريجين بالكليات العسكرية نوط الواجب العسكرى

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 11:04 ص
الرئيس السيسي يمنح أوائل الخريجين بالكليات العسكرية نوط الواجب العسكرى الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى تقليد أوائل الخريجين المصريين والوافدين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية تقديراً لتفوقهم وتفانيهم فى أداء مهامهم خلال مدة دراستهم، فيما ردد الخريجون يمين الولاء، وصادق الرئيس على تعيين خريجى الكليات العسكرية برتبة "ملازم تحت الاختبار".

ويشهد الحفل، بحضور الرئيس السيسى، تخرج دفعة 115 حربية، والدفعة 72 بحرية، والدفعة 88 جوية، والدفعة 58 فنية عسكرية، والدفعة 49 دفاع جوى، والدفعة 50 من المعهد الفنى للقوات المسلحة.

 

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