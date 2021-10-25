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الرئيس السيسي: لن ننسى الشهداء والمصابين الذين قدموا الحماية لمصر وشعبها

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 11:36 ص
الرئيس السيسي: لن ننسى الشهداء والمصابين الذين قدموا الحماية لمصر وشعبها الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم التهنئة للطلاب الخريجين والأسر خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية: بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله رب العالمين.. ألف مبروك للأسر كلها.. وألف مبروك لأبنائنا للضباط اللى اتخرجوا النهاردة.. تهنئة من القلب وشكر من القلب لكل أسرة قدمت وتقدم أبنائها لصالح أمن وسلامة واستقرار مصر".

وتابع الرئيس السيسي: "في الأوقات الجميلة ابدا لن ننسى الشهداء والمصابين الذين قدموا ومازالوا يقدموا.. وده أمر طبيعى لأن المهمة المكلفة بها القوات المسلحة الحماية لمصر وشعبها.. تحية لكل الشهداء وأسرهم".

 


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