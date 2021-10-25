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الحكم على متهم في قضية أحداث عين شمس 25 نوفمبر

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 03:03 م
الحكم على متهم في قضية أحداث عين شمس 25 نوفمبر المستشار محمد حماد وهيئة المحكمة
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم الإثنين، حجز إعادة محاكمة متهم بأحداث عين شمس، لجلسة 25 نوفمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة ومحمود زيدان، وأمانة سر أحمد صبحى عباس وأحمد مصطفى.

ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، تهم الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمس أشخاص فى 25 يناير 2015، وترويع المواطنين، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة.


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