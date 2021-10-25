اعرف آخر موعد لتلقى طلبات حجز منزل و5 أفدنة بتجمعات سيناء التنموية

شمال سيناء - محمد حسين

أكد اللواء هشام الخولى، نائب محافظ شمال سيناء أنه يتواصل استقبال طلبات الراغبين فى الحجز لمنزل و5 أفدنة زراعية بالتجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء حتى 5 نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أنه يمكن لكل مواطن التقدم وحجز وحدة سكنية و5 أفدنة بالتجمعات السكنية اليكترونيا وعددها 17 تجمعا تنمويا، ودعا كل المواطنين الاستفادة من هذه الخدمة المتاحة من خلال موقع الهيئة العامة للاستثمار :

https://www.investinegypt.gov.eg/

وقال إنه سيتم تخصيص 5 أفدنة زراعية ومسكن بمساحة 200 م2 قابل للتعلية للأسرة الواحدة (الزوج والزوجة والأولاد القصر ) وفي حالة التزام المخصص له الأرض والمنزل في سداد المستحقات المالية بانتظام والاستمرار في عملية الزراعة وفقا للمحددات التي تقررها الإدارات المتخصصة وعدم مخالفة شروط التعاقد خلال عشر سنوات من تاريخ استلام الأرض والمنزل يمكن له التقدم للحصول على (5) أفدنه جديدة بذات التجمع.

وتحملت الدولة (70%) من إجمالي التكلفة بالإضافة إلى ثمن الأرض (سكنى – زراعي) ، ويتحمل المواطن باقي القيمة وهي مبلغ 800 ألف جنيه تسدد على مراحل وطرق ميسرة في السداد بحيث تعطي فرصة للزراعة والإنتاج وتحقيق عائد من المشروع يسمح للمواطن بسداد باقي القيمة (نسبة (10%) دفعة مقدمه + نسبة (5%) قسط أول بعد مرور (4) سنوات من تاريخ التعاقد + نسبة (10%) قسط ثاني بعد مرور (6) سنوات من تاريخ التعاقد, والباقي نسبة (75%) تسدد على أقساط سنوية لمدة (20) سنه بدون فائدة بداية من السنة السابعة من تاريخ التعاقد.

وكانت أعلنت محافظتا شمال و جنوب سيناء بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن الطرح الأول لعدد (17) تجمع تنموي (سكني/زراعي) بعدد 1141 فرصة.

وأوضح بيان، انه تم إتاحة 2 مكتب مجهزة بمراكز خدمات المستثمرين، التابعة للهيئة العامة للاستثمار، و2 مكتب بالمنطقة الحرة العامة بالاسماعيلية ومكتب بمقر خدمة المستثمرين بجنوب سيناء، ومكاتب خدمات المواطنين بشمال وجنوب سيناء، للمعاونة فى تقديم الطلبات اليكترونيا.

ويحق لكل مواطن قام بشراء الكراسة (الملغاة) استرداد قيمتها بملء النموذج وذلك من خلال الرابط التالي

https://bit.ly/3zpolo6



احد المنازل