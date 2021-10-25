إزاي تحمى طفلك من الأنيميا بطرق بسيطة

نهير عبد النبى

الحديد عنصر غذائي ضروري لنمو طفلك وتطوره، لكن بعض الأطفال ليس لديهم ما يكفي منه، ما يجعلهم يصابون بالأنيميا التى تؤثر على صحة الجسم وتسبب التعب الشديد والضعف العام فى الجسم، وهنا يجب على الأمهات بالاهتمام بصحة الطفل وتغذيته السليمة وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن علامات فقر الدم الناجم عن نقص الحديد وأعراضه ما يلي:

-جلد شاحب.

-تعب.

-برودة اليدين والقدمين.

-تباطؤ النمو والتنمية.

-ضعف الشهية.

-سرعة التنفس بشكل غير طبيعي.

-المشاكل السلوكية.

-عدوى متكررة.

-الرغبة الشديدة في تناول المواد غير الغذائية، مثل الثلج أو الأوساخ أو الطلاء أو النشا.

كيف يمكن منع نقص الحديد عند الأطفال؟



إذا كنتِ تطعمين طفلك الحليب الصناعي المدعم بالحديد، فمن المحتمل أن يحصل على الكمية الموصى بها من الحديد، إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فتحدثي مع طبيب طفلك عن مكملات الحديد، قد يكون مكمل الحديد عبارة عن قطرات حديد تعطى بجرعة معينة أو حديد موجود في مكمل فيتامين.

-الرضع الناضجين، ابدئي بإعطاء طفلك مكمل الحديد في سن 4 أشهر، استمري في إعطاء طفلك المكملات الغذائية حتى يأكل وجبتين أو أكثر يوميًا من الأطعمة الغنية بالحديد ، مثل الحبوب المدعمة بالحديد أو اللحوم المهروسة.

-إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية وأعطيت طفلك تركيبة مدعمة بالحديد وكانت غالبية وجبات طفلك من الحليب الاصطناعي ، فتوقفي عن إعطاء طفلك المكمل الغذائي.

-الاطفال الخدج، ابدئي بإعطاء طفلك مكمل الحديد في عمر أسبوعين،و استمري في إعطاء طفلك المكملات الغذائية حتى يبلغ من العمر.

-قدمي الأطعمة الغنية بالحديد عندما تبدئين في تقديم الأطعمة الصلبة لطفلك عادة ما بين 4 أشهر و 6 أشهر.

- زودي الأطعمة التي تحتوي على الحديد المضاف ، مثل حبوب الأطفال المدعمة بالحديد واللحوم المهروسة والفاصوليا المهروسة.

- بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا ، تشمل المصادر الجيدة للحديد اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك والفاصوليا والسبانخ.

-لا تفرط في الحليب. بين سن 1 و 5 سنوات ، لا تسمح لطفلك بشرب أكثر من 24 أوقية (710 ملليلترات) من الحليب يوميًا.

-تعزيز الامتصاص، يساعد فيتامين سي على تعزيز امتصاص الحديد الغذائي.

يمكنك مساعدة طفلك على امتصاص الحديد من خلال تقديم الأطعمة الغنية بفيتامين ج مثل الفواكه الحمضية والشمام والفراولة والفلفل الحلو والطماطم والخضروات ذات اللون الأخضر الداكن.