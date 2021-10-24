مصرع شخص وإصابة 2 في حادث تصادم بين سيارتين أثناء نقل جهاز عروسة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مصرعه، بالقرب من مزلقان بنجا دائرة مركز طهطا، وذلك على أثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى نصف نقل، أثناء نقل جهاز عروسة. تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى طهطا العام.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بوقوع مصادمة بين سيارتين ووجود جثة ومصابين وذلك أثناء نقل جهاز عروسة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العامرى رئيس مباحث المديرية وقادها الرائد موسى القاضي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بوقوع مصادمة بالقرب من مزلقان بنجا دائرة المركز بين سيارتين أثناء نقل جهاز عروسة نتج عن الحادث إصابة مينا . ع 37 بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعى بالجيهة ومحمد . ا . أ 29 سنة بإشتباه كسر بالساق ووفاة الطفل ماثيو 7 سنوات تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى طهطا العام وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير عقب توفقه جزئيا تم تحرير محضرا بالواقعة تم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.