كيف يفهم طلاب أولى ثانوى عام التقييم الجديد.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

يعتبر نظام التقييم الجديد للصف الأول الثانوى جديد لكون الطلبة قادمين من الشهادة الإعدادية، "اليوم السابع" يشرح فى السطور التالية طريقة وأهداف التقييم.

ـ يعتمد التقييم الجديد على تغيير أسئلة الامتحان

ـ تكون الأسئلة جميعها اختيارات من متعددة

ـ تقيس الأسئلة مدى فهم الطالب للمنهج ونواتج التعلم

ـ يجب تغيير طريقة التحصيل والمذاكرة لتخدم الفهم

ـ الاعتماد على مصادر التعلم المختلفة فى المذاكرة

ـ الاعتماد على بنك المعرفة ومنصة التعلم

ـ الابتعاد عن الدروس الخصوصية

ـ يجب أن يتحقق الطالب من أنه وصل إلى نواتج التعلم

ـ يعتمد فى المذاكرة على ثقافة البحث

ـ التقييم يظهر للطالب مستواه مقارنة بزملائه

ـ التقييم الجديد يؤهل الطالب للسنة النهائية للالتحاق بالجامعة

ـ ضرورة الابتعاد عن الغش ليعرف الطالب مستواه

ـ التابلت وسيلة لتمكين الطالب من الوصول لمصادر المعرفة

ـ يعتمد التقييم على تنمية ملكة البحث أثناء المذاكرة

ـ نقل الطالب من متلقى للمعلومة لمشارك فى التعلم داخل الفصل

ـ التقييم يهدف لتحرر الطالب من ثقافة الامتحانات الروتينية

ـ التعلم الجديد هدفه تنمية مهارة التعلم والمعرفة

ـ يساعد فى بناء شخصية الطالب ليصبح فردا نافعا لوطنه