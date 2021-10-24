رئيس هيئة النيابة الإدارية يتقدم بالتهنئة للأعضاء الجدد من دفعة 2013

كتب عبد الله محمود

تقدم المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتهنئة للأعضاء الجدد من معاوني النيابة الإدارية الجدد، ممن شملهم القرار الجمهوري بالتعيين والالتحاق بهيئة قضائية عريقة، متمنيا لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية لترسيخ قيم العدالة وإرساء سيادة القانون.

وكان صدر أمس السبت الموافق 23 أكتوبر 2021 القرار الجمهوري رقم 497 لسنة 2021، بتعيين عدد 359 معاون نيابة إدارية، من خريجي دفعة 2013 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 أغسطس 2021.