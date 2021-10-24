اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 أكتوبر 2021 03:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

رئيس هيئة النيابة الإدارية يتقدم بالتهنئة للأعضاء الجدد من دفعة 2013

الأحد، 24 أكتوبر 2021 11:33 م
رئيس هيئة النيابة الإدارية يتقدم بالتهنئة للأعضاء الجدد من دفعة 2013 المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتهنئة للأعضاء الجدد من معاوني النيابة الإدارية الجدد، ممن شملهم القرار الجمهوري بالتعيين والالتحاق بهيئة قضائية عريقة، متمنيا لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية لترسيخ قيم العدالة وإرساء سيادة القانون.

وكان صدر أمس السبت الموافق 23 أكتوبر 2021 القرار الجمهوري رقم 497 لسنة 2021، بتعيين عدد 359 معاون نيابة إدارية، من خريجي دفعة 2013 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 أغسطس 2021.


النيابة الإدارية

قرار تعين

الأعضاء الجدد

معاون نيابة

دفعة 2013

قرار جهمورى

أخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ننشر بالأسماء.. قرار جمهورى بتعيين 359 معاونًا للنيابة الإدارية

الأحد، 24 أكتوبر 2021 10:52 م

النيابة الإدارية تحيل رئيس القطاع القانوني بشركة هندسية وآخرين للمحاكمة

الأحد، 24 أكتوبر 2021 10:23 م

النيابة الإدارية تحيل مسئول قانونى ومحامى بميناء القاهرة الجوى للمحاكمة

الأربعاء، 20 أكتوبر 2021 09:37 م

النيابة الإدارية تحيل 6 مسئولين بجهاز شؤون البيئة للمحاكمة لارتكابهم مخالفات

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 10:33 م

النيابة الإدارية تحيل مسئولا فى الضرائب بالسنطة للمحاكمة التأديبية

السبت، 16 أكتوبر 2021 06:08 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة