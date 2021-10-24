اليوم السابع
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دراسة: تناول العنب البرى يخلصك من الدهون الحشوية ومشاكل الكرش

الأحد، 24 أكتوبر 2021 11:00 ص
دراسة: تناول العنب البرى يخلصك من الدهون الحشوية ومشاكل الكرش فوائد العنب البري
ندى سليم

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كشفت دراسة لجامعة ميشيجان الأمريكية، عن نوعية فاكهة تنجح فى حرق الدهون الحشوية، إذا قررت تناولها بانتظام، لأنها تشكل خطرا على صحتك، حيث تتواجد بالقرب من تجويف البطن، وقد تكون لها تأثيرات حارقة قوية على الدهون الحشوية، طبقا لما ورد في موقع إكسبريس. 

الدهون الحشوية تلعب دورًا رئيسيًا في مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية التي تهدد الحياة، حيث  يعد النظام الغذائي نقطة انطلاق جيدة للسيطرة عليها، حيث  تظهر الأبحاث المتزايدة أن الفوائد الغذائية للعنب البري، تساعد على تحسين الدورة الدموية وتقوية جهاز المناعة والمساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم الصحية.
 
وأجرى الباحثون تجربة على الفئران ، وجد خلالها أن العنب البري يمكن أن يساعد أيضًا في حرق الدهون الخطرة الموجودة حول الجزء الأوسط من الجسم، 
ومن أجل تجربتهم، قام الباحثون بملء القوارض قبل إطعامها بالتوت لمدة 90 يومًا، بالمقارنة مع القوارض التي تناولت العنب البري، كما ثبت أنه أولئك الذين فقدوا أكلوا العنب البري كمية كبيرة من دهون البطن.
 
وتوصل الباحثون إلى فعالية العنب البرى فى التخلص من الدهون الحشوية، كما يسهم أيضًا في خفض نسبة الكوليسترول المرتفعة.
 
واشار الباحثون إلى أن المواد الكيميائية الموجودة به، مثل الأنثوسيانين، تلعب دورا فى حل تلك المشكلة و تخفض أيضًا الدهون الثلاثية وتحسن مستويات السكر في الدم.

العنب البرى

فوائد العنب البرى

علاج الدهون الحشوية

أضرار الدهون الحشوية

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