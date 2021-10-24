اليوم السابع
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حجز صاحب مخزن ضبط بحوزته 20 ألف قطعة أدوات منزلية مجهولة بمدينة نصر

الأحد، 24 أكتوبر 2021 02:10 م
حجز صاحب مخزن ضبط بحوزته 20 ألف قطعة أدوات منزلية مجهولة بمدينة نصر مديريه امن القاهره ، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة مدينة نصر، بحجز  صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات، بعدما ضبط بحوزته كمية من الأدوات المنزلية مجهولة المصدر.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم الغش التجاري فقد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (مسئول عن مخزن أدوات منزلية - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من الأدوات المنزلية مجهولة وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على المضبوطات (20190 قطعة أدوات منزلية مختلفة الأنواع) جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهة صاحب المخزن اعترف بإدارته بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


امن القاهرة

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