حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة محتويات الشقق السكنية فى حلوان

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى اتهامه بسرقة محتويات الشقق السكنية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (عامل، مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب عودته لمسكنه اكتشف كسر كالون باب الشقة وسرقة (هاتفى محمول، جهاز لاب توب ) وبالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف بباب الشقة، وبعثرة بمحتوياتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبـة أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عنصر إجرامى مقيم بدائرة القسـم "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.