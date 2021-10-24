المعمل الكيماوى يفحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل فى منشأة القناطر

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال المعمل الكيماوى فى الجيزة، على إعداد تقرير بشأن فحص مواد مخدرة تم ضبطها بحوزة عاطل في منشأة القناطر، لكتابة تقرير وافً عنها

تم ضبط المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه، وذكر المتهم أنه يتحصل على المضبوطات من عاطل أرشد عن هويته، وجاري إعداد الأكمنة لضبطه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى ترويج عاطل للمواد المخدرة بين عملائه في منشأة القناطر.

بإعداد كمين للمتهم، عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، تمكن رجال المباحث من رصد تحركاته والقبض عليه، وبحوزته عددا من قطع مخدر الحشيش.

اعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته المخدر بقصد ترويجه بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.