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القبض على هارب من 451 حكما بغرامات 11 مليون جنيه في القاهرة

الأحد، 24 أكتوبر 2021 12:55 م
القبض على هارب من 451 حكما بغرامات 11 مليون جنيه في القاهرة أموال - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط محكوم عليه فى 451 حكما قضائيا متنوعا في المعادى، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، فقد تمكنت مباحث إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (مسئول بإحدى شركات الإستثمار العقارى - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) محكوم عليه فى عدد 451 حكم قضائى، من بينهم عدد 26 حكم جزئى ومستأنف "تبديد" بإجمالى حبس 34 سنة ، عدد 425 غرامة "مبانى، سرقة تيار كهربائى" بإجمالى غرامات مالية بلغت 11 مليون وأربعمائة وإثنان وثلاثون ألف جنيه.

 

وبمواجهته بالإحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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