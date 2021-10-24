القبض على عنصر إجرامى وراء سرقة سيدة بالإكراه في مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص في مدينة نصر بحوزته سلاحا ناريا لقيامه بسرقة سيدة بالإكراه، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم).. بأنها حال سيرها بدائرة القسم إستقلت سيارة أجرة "ميكروباص" بقصد توصيلها لمحل سكنها وأثناء السير بالقرب من منطقة سكنها بدائرة القسم فوجئت بقيام قائد السيارة بالتوقف بجانب الطريق وتهديدها بسلاح أبيض "مطواه" وإستولى منها على (خاتم ذهب كانت ترتديه، وحقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى) وعقب ذلك قام بإجبارها على الترجل من السيارة، ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة قسم البساتين "له معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- سلاح أبيض "مطواه" المستخدم فى إرتكاب الواقعة).

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بحيازتـه للسلاح النارى بقصــد الدفاع عن نشاطه، وأضاف أنه قام بإرتكاب واقعتين بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم، وإتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.