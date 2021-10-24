اليوم السابع
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القبض على تجار مخدرات غسلوا ربع مليار جنيه فى العقارات والسيارات

الأحد، 24 أكتوبر 2021 05:00 م
القبض على تجار مخدرات غسلوا ربع مليار جنيه فى العقارات والسيارات أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام)، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية ومسجون حالياً على ذمة إحدى القضايا" – والدة زوجته، مقيمان بمحافظة الدقهلية)، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة.

 

وتبين أنهما حاولا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وإيداع جانب من الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي بحسابات وشهادات بنكية، وكذا حسابات بالبريد بأسمائهما وذويهم بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو (240 مليون جنيه).


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