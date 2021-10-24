اليوم السابع
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الأحد، 24 أكتوبر 2021 09:34 م
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الداخلية تضبط 240 طربة حشيش بقيمة 107 ملايين جنيه بحوزة عنصر إجرامى بالشرقية

الأحد، 24 أكتوبر 2021 07:02 م
الداخلية تضبط 240 طربة حشيش بقيمة 107 ملايين جنيه بحوزة عنصر إجرامى بالشرقية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية، نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية وله محل إقامة آخر بالشرقية) تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

 

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات.

 

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫700٫000) مليون وسبعمائة ألف جنيه تقريباً.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


الاجهزة الأمنية

وزارة الداخلية

مواد مخدرة

طربة مخدرات

أمن الشرقية

أخبار الحوادث

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