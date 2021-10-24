التنسيق الحضارى: إنشاء أرشيف وطنى للمبانى التراثية يضم 6700 مبنى

كتب أحمد عرفة

أكد المهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضارى، أن الجهاز أحد هيئات وزارة الثقافة والهدف من الجهاز الحفاظ على الهوية العمرانية والطابع الجمالى للمدن، متابعا: نعمل على محورين ألأول الحفاظ على الهوية العمرانية للمناطق والعقارات ذات الطابع المتميز، والمحور الثانى الحفاظ على الميادين والساحات بشكل عام .

وأضاف رئيس جهاز التنسيق الحضارى، في تصريحات لبرنامج الصدى، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن هناك بعض التعديات حدثت على المباني التراثية وتشوهات في بعض التماثيل، ومن ثم وضعنا من خلال وزارة الثقافة أسس ومعايير للحفاظ على الأعمال الفنية سواء تماثيل فنية أو مبانى تراثية.

وأوضح رئيس جهاز التنسيق الحضارى، أن هناك لجنة من متخصصين وفنانين للحفاظ على الأعمال الفنية لصيانتها وترميمها ، وأي عمل فنى في الميدان أو أي مكان يكون مسئوليته جهاز التنسيق الحضارى .

وقال رئيس جهاز التنسيق الحضارى، إن الجهاز أنشأ أرشيف وطنى للمبانى التراثية يضم 6700 مبنى على مستوى الجمهورية ، موضحا أنه من خلال التوثيق والرفع أصبح لدينا قاعدة بيانات كاملة للمبانى التي تم تسجيلها للحفاظ عليها واسترجاع أي عناصر فقدت منها.