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التعليم تعلن تفاصيل إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالمدارس للعام الجديد

الأحد، 24 أكتوبر 2021 01:00 ص
التعليم تعلن تفاصيل إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالمدارس للعام الجديد وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل إجراء انتخابات اتحاد طلاب المدارس، حيث أوضحت الوزارة فى خطاب لها أنه بشأن انتخابات الاتحادات الطلابية بعد تقسيم الفصول إلى مجموعات يتم معاملة كل مجموعة مستقلة معاملة الفصل المستقل ، وبهذا يكون لكل مجموعة مجلس ومكتب تنفيذى خاص بها.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وحهت المدارس لخفض الكثافات الطلابية تحقيقا للتباعد بين الطلاب وتطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية بسبب فيروس كورونا.
 
وأوضحت الوزارة أن هناك حلول تطبقها المدارس لتحقيق التباعد بين الطلاب، منها استغلال الفراغات الموجودة بالمدرسة وتحويلها إلى فصول دراسية بعد تجهيزها بالمقاعد المطلوبة، إضافة إلى تقسيم حضور الطلاب إلى فترات بعد موافقة مدير المديرية ووفقًا لظروف كل محافظة، حيث تلجأ المدارس إلى نظام الفترتين لتقليل الكثافات الطلابية وفى حالة عدم انخفاض الكثافة يمكن للمدرسة أن تقسم حضور الطلاب إلى 3 فترات دراسية.
 
وكان الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أكد أن اللجوء إلى نظام الفترات الثلاثة هو حل مؤقت وليس دائم الهدف منه معالجة الكثافات فى الفصول لتناسب الإجراءات الاحترازية والوقائية بسبب جائحة فيروس كورونا، موضحا أن حضور الطلاب المدارس مهم وضرورى خاصة بعد عامين من التعليم عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا.
 
 

التربية والتعليم

نظام الثلاث فترات بالمدارس

تطبيق فترات ثلاثة

تقليل الكثافات الطلابية

العام الدراسى الجديد

اتحاد طلاب المدارس

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